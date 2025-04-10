Kırşehir'de Filistin İçin Protesto

Kırşehir'de İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin zulmünü protesto etti.

Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen Kudüs Platformu adına konuşan Nurullah Talha Erbaşı, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 115 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi. Erbaşı, "İsrail ordusunun saldırıları yeniden saldırı başlatmasından itibaren yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere bin 163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı. Yahudi kökenli aktivistler bile Siyonizm'in ırkçı ve işgalci politikalarına karşı seslerini yükseltiyor. Güney Afrika'da, ırkçı rejiminin acılarını yaşamış bir halk, Filistin'in mücadelesini kendi mücadeleleriyle özdeşleştirip dayanışma gösteriyor. En azından bu protestolar, insanlık onurunun halen ayakta olduğunu kanıtlıyor. İslam dünyasının liderleri ise işgalci İsrail'le normalleşme yarışına giriyor" dedi.