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Kırşehir'de 'Halk Ozanı' 251 kişi belge sahibi oldu

Mahalli Sanatçılar, 'Bozkırın Tezenesi' efsanesini sürdürmek istiyor

KIRŞEHİR - Kırşehirli Mahalli Sanatçılar; 'Bozkırın Tezenesi' efsanesini sürdürmek isterken şehirde 251 halk ozanı belge sahibi oldu.

Merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş ve Babası Muharrem Ertaş'tan sonra geleneğin temsilcileri 7'den 70'e eğitimli, eğitimsiz bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şair, ozan, zanaatkara verilen 'Halk Ozanı' belgesini UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de alan kişi sayısı da 251 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgesine sahip olan sanatçılar; bozkır geleneğini yaşatmak isterken hem de belge ile birlikte bakanlığın etkinliklerinde aşıklar geleneğini sürdürecek faaliyetlerde bulunabiliyor. Ses ve bağlama sanatçıları ile ozanların tek amacı da Ertaş'ların geleneğini sürdürmek. Kırşehir'de, ilk kez Kültür Bakanlığı halk ozanı belgesine sahip olan kadın Ayşe Tekin, Neşet Ertaş ailesinin 'abdallık' geleneğinde pir olduğunu ve çocukluğundan bu yana türkülere ilgisinin odluğunu söyledi. 12 yaşında iken müziğe başlayan ve hayatını etkileyen en önemli insanın Neşet Ertaş olduğunu ifade eden halk ozanı İsa Erdoğan ise açıklamasında; "Neşet Ertaş'ı örnek aldım. 12 yaşımda müziğe başladım. Böyle bir ozanı yaşatmak ve geleceğe miras bırakmak bizler için önemli. Bizden sonra gelen nesiller de bu anlayışı ve 'abdallık' geleneğini sürdürür" dedi. Kırşehir'de 'Küçük Neşet' olarak tanınan Ümit Yaşar Apaydın ise müziğe küçük yaşlarda başlamasının temelinde Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın müziğini sürdürdüğünü belirtti.

Kırşehir'de, 254 halk ozanı var

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Eyüp Temur ise şehirde 251 halk ozanının var olduğunu ve Kültür Bakanlığı'ndan tescil aldığını aktardı. Temur, açıklamasında; "Bozlak denildiğinde akla gelen ilk şehir Kırşehir'dir. Muharrem, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali Aşık Seyfullah gibi ozanlar var. 2019 yılında Kırşehir müzik şehri ilan edildi. Bizler, 7'den 70'e bozlak kültürünü geliştirmek ve devam ettirmek istiyoruz. Bozlak söyleyenlerin gırtlak ağızları farklı, yeni nesilleri bu orijinalliği bozmadan yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.