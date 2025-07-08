Kırşehir\'de Kalaycı Esnafı Belediye ile Mahkemelik

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Zanaatkarlar Çarşısı'nda kalaycılık mesleğini sürdüren Hakkı Demirkalp, Kırşehir Belediyesi ile mahkemelik oldu. Belediye, Demirkalp'in çarşıdaki alanı 'Siyasi ve ticari olarak istenmediğini' öne sürerek boşaltmasını isterken, esnaf ise uygulamaya tepki göstererek ayrımcılık yapıldığını söyledi.

Zanaatkarlar Çarşısı'nda kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel bir mesleği icra eden Hakkı Demirkalp, belediyenin tahliye talebine karşı hukuk yoluna başvurdu. Demirkalp, aynı çarşıda başka zanaatkarların faaliyet göstermeye devam ettiğini ancak kendisine yönelik farklı muamele yapıldığını iddia etti.

"Aynı çarşıda bazı dükkanlara dokunulmuyor"

Demirkalp yaptığı açıklamada, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Mesleğimiz unutulmasın diye çabalarken belediye burayı boşaltmamı istiyor. Ancak çarşıda faaliyet gösteren başka dükkanlara dokunulmuyor. Bu açık bir şekilde çifte standarttır. Kültür Bakanlığı bu tür zanaatkarları desteklemeli ve çarşı bakanlık bünyesine geçmeli yerel yönetim tersine hareket ediyor" dedi.

"Belediye dükkanlarımızı elimizden almaya çalışıyor"

Kırşehir Belediyesiyle farklı bir konuda mahkemelik olduktan sonra belediyenin ayrımcı tutumuna maruz kaldığını aktaran Demirkalp, "Ben şehirde son zanaatkarlardan birisiyim. Kalay işlemeciliği ve ustalığını yapıyorum. Belediye ile ilgili farklı bir konuda mahkemelik olduktan sonra belediye bu durumu kullanıyor. Kamuoyundan tek ricamız bu tür işletmeler belediyelerde değil kültür müdürlükleri ve bakanlıklara bağlanması talebimiz var. Arabulucu aradı ve belediyenin kontratım olmasına rağmen tek taraflı sözleşme iptali yapacağını bildirdi. Siyasi ve ticari olarak istenmediğimiz söylendi. Şeffaf belediyecilik anlayışının olmadığını gösterdiler. Halkımızdan ve yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Zanaatkarların olması gerektiği bilinen çarşıda toptancılardan alınan ürünlerin satıldığı satış mağazaları, sahaf, lokanta, saatçi gibi işletmeler yer alıyor. - KIRŞEHİR