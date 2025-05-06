Kırşehir'de Kurban Bayramı Denetim Çağrısı - Son Dakika
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Kırşehir'de Kurban Bayramı Denetim Çağrısı

Kasaplar Odası Başkanı Ünlü, yem fabrikalarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.

06.05.2025 17:43
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Kırşehir Kasaplar Odası Başkanı Ünlü'den Kurban Bayramı öncesi denetim çağrısı

KIRŞEHİR - Kırşehir Kasaplar, Kafeteryacılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Ünlü; yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yem fabrikalarının denetlenmesi gerektiğini söyledi. Hisse fiyatlarıyla ilgili de bilgiler veren Ünlü; fiyatların 25 bin ile 40 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, Kırşehir'de kurbanlık fiyatları ve hayvan besiciliği gündemde yer almaya devam ediyor. Kırşehir Kasaplar, Kafeteryacılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Ünlü; yem fiyatlarındaki artışların kurbanlık maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı. Ünlü, "Yem fabrikaları denetlenmeli. Arpa, mısır artmadığı halde yem artıyor. Devletimizden isteğimiz yem fabrikalarını kontrol altına almasıdır" dedi.

Hisseli kurban kesimlerine de değinen Ünlü; bu yıl hisseli kurban fiyatlarının 25 bin ile 40 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Ünlü, "Kurbanlığa çok fazla rağbet yok. Ham madde girişi pahalı olduğu için bizler de ucuz veremiyoruz. Vatandaştan isteğimiz bildikleri tanıdıkları ahırlardan kurbanlık almalarıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Kurban Bayramı Denetim Çağrısı - Son Dakika

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