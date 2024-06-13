Kırşehir'de Sivrisinek ve Haşere İlaçlaması Tartışması - Son Dakika
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Yerel

Kırşehir'de Sivrisinek ve Haşere İlaçlaması Tartışması

Kırşehir'de vatandaşlar, belediyenin ilaçlama yöntemini eleştirerek sivrisinek ve haşerelerle mücadelede daha etkili önlemler alınmasını istedi. Veteriner Hekimler Odası ise düzenli ilaçlama yapılmasını ve su katılmamasını önerdi.

13.06.2024 14:16
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte önemli bir halk sağlığı sorunu olan sivrisinek ve haşerelere karşı mücadelede Kırşehir'de vatandaş, çektiği videolarla belediyenin ilaçlama şeklini eleştirdi.

Esnaf ve vatandaştan gelen tepkiler sonucu yapılan ilaçlamalara rağmen Kırşehir'de sivrisinek ve haşere oluşumuna karşı tepki oluşurken, Kırşehir Veteriner Hekimleri Odası belediyelerin düzenli şekilde su katmadan ilaçlama yapmasını önerdi.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mücayit Şahin, "İlaçlamalar haftada bir kez gece düzenli olarak il genelinde yapılmalı. Mayıs ve eylül ayında yapılan ilaçlamalar sivrisinek dağılımından kaynaklı tüm noktalarda yapılmalı. Belediyede olan görevliler ilaçlamalara su katmamalı" dedi.

Artış gösteren haşere ve sivrisineklere karşı yapılması gerekenleri açıklayan Şahin, "Yaz Mevsiminin hızlı şekilde gelmesiyle sinek ve konakçıklar, hızlı şekilde çoğalmakta. Belediyeler ilaçlama programlarını düzenli hale getirmeli. Yaz aylarında her mahallede haftada bir kez olmak üzere gece ilaçlama yapılması gerekir. İlaçlamayı yapan belediye görevlilerine ilaçlara su katmamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlarda duruma tepki göstererek; sineklerden durulmadığını, belediyeyi aradıklarını ve ilaçladıklarını söylediklerine rağmen kendilerinin ilaçlamayı görmediğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Sivrisinek ve Haşere İlaçlaması Tartışması - Son Dakika

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