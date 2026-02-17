Kırşehir'in Tarihi Şehir Hamamı - Son Dakika
Kırşehir'in Tarihi Şehir Hamamı

17.02.2026 13:47
Osmanlı dönemine ait 300 yıllık Şehir Hamamı, mimarisiyle dikkat çekiyor ve kültürel miras sunuyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip Şehir Hamamı, zamana meydan okuyan mimarisiyle dikkat çekiyor. Dış cephesiyle mimari farkını ortaya koyan tarihi yapı, doğal havalandırma sistemi, kubbe içindeki ışık hüzmeleri, göbek taşı ve mermer detaylarıyla kentin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Osmanlılar döneminden günümüze aktarılan hamam, asırlara direnen yapısıyla ayakta kalmayı başarırken, özellikle kubbe içerisinden süzülen gün ışığı ve geleneksel göbek taşıyla ziyaretçilerine tarihi bir atmosfer sunuyor. Şehirde ilk olma özelliği taşıyan yapı, hem mimari yapısı hem de işlevselliğiyle öne çıkıyor. Kırşehir Tarih Araştırma Grubu Başkanı Şenol Dönmez, Osmanlı döneminde hamamların genellikle medreseler içerisinde ve komplike yapılar şeklinde inşa edildiğini söyledi. Dönmez, "Osmanlı hamamları geçmişte medreselerin içinde yer alıyordu ve çok yönlü bir yapıya sahipti. İnsanlar farklı dönemlerde hamama gelerek temizleniyordu. Yaklaşık 300 yıllık bu hamamın doğal bir havalandırma sistemi var. İçerisinde göbek taşı da bulunuyor" dedi.

Hamam işletmecisi Ayhan Turunç ise Osmanlı'dan kalan kültürü yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Ecdadımızdan miras kalan bu kültürü gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyoruz. Tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Tarihi Şehir Hamamı, hem yerli hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. - KIRŞEHİR

