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Kırtasiyeler sömestr tatili sonrası için umutlu - Son Dakika

Kırtasiyeler sömestr tatili sonrası için umutlu

07.02.2022 13:24
Kırtasiyeler sömestr tatili sonrası için umutlu

Eskişehir'deki kırtasiyeciler, sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte işlerinde yoğunluk yaşanmasını umuyor.

Eskişehir'deki kırtasiyeciler, sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte işlerinde yoğunluk yaşanmasını umuyor.

21 Ocak tarihinde başlayan ve bugün itibariyle sona eren sömestr tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı. Okul ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiyelerde de ikinci dönem için yapılacak eğitim alışverişleri artmaya başladı. Öğrencilerin eksiklerini gidereceği bu döneme ise kırtasiye işletmecileri umutlu bakıyor.

Eskişehir'de kırtasiye işletmeciliği yapan Recep Ekici, yapılan asgari ücret zammının işlerine olumlu olarak yansıyacağını düşünüyor. Yılbaşında gelen zamlardan ötürü bazı kitap ve kırtasiye araç ve gereçlerinde fiyat artışlarının yaşadığını belirten kırtasiye sahibi Recep Ekici, "İkinci dönem bugün başlıyor. Biz bu dönem satışların artacağını umuyoruz. Çünkü asgari ücrete yapılan zam satışlara olumlu düzeyde yansıtacaktır. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra sınavlara hazırlıkta kullanılan kitapların satışları artacak ilk ürünler arasında yer alıyor. Yılbaşında ve öncesinde hammadde zamanından dolayı bazı kitapların yayınevleri zam yaptı. Yine aynı şekilde farklı ürünlerde de zamlar mevcut. Biz bu atışları en az şekilde müşterilerimize yansıtmaya gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kırtasiyeler sömestr tatili sonrası için umutlu
Kırtasiyeler sömestr tatili sonrası için umutlu

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Eskişehir, Okul, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırtasiyeler sömestr tatili sonrası için umutlu - Son Dakika


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