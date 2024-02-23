Kış Aşkale'ye geri döndü - Son Dakika
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Yerel

Kış Aşkale'ye geri döndü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde uzun süredir yağmayan kar, gece saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü. Son 2 haftadır hava mevsim normallerinin üzerinde seyreden ilçede, dün gece başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde daha yoğun oldu.

23.02.2024 11:17
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Kış Aşkale'ye geri geldi

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde uzun süredir yağmayan kara gece saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü.

Aşkale'de son 2 hafta içinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilçe halkında "bahar geldi" söylemleri başlamıştı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı eski bir atasöz olan "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır." hatırlattı.

Kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken yüksek kesimlerde kar seviyesinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Kış Aşkale\'ye geri döndü
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kış Aşkale'ye geri döndü - Son Dakika
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