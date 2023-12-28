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Kış Aylarında Artan Uyuz Hastalığına Dikkat - Son Dakika
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Kış Aylarında Artan Uyuz Hastalığına Dikkat

Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, kış aylarında yaygınlaşan uyuz hastalığına dikkat çekerek, hastalığa yakalanan vatandaşlara kükürtlü sabun ile ardıç katranlı ürünler kullanmalarını tavsiye etti. Özkılıç ayrıca, kişisel temizlik ve kıyafetlerin yüksek sıcaklıkta yıkanmasının önemine vurgu yaparak, kişisel bakım ürünlerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini belirtti.

Kış Aylarında Artan Uyuz Hastalığına Dikkat
28.12.2023 - 20:30,
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Kış aylarında artan uyuz hastalığına dikkat

Bu ürünler soğuk havalarda yayılan uyuz hastalığına iyi geliyor

Aktar Koray Özkılıç:

"Kişisel bakım ürünlerinin kimseyle paylaşılmaması lazım"

"Bizlere uyuzla ilgili çok fazla gelip giden muzdarip vatandaş var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, kış aylarında yaygınlaşan uyuzla ilgili uyarılarda bulunurken, hastalığa yakalanan vatandaşlara kükürtlü sabun ile ardıç katranlı ürünler kullanmalarını tavsiye etti.

Son dönemlerde salgın haline gelmesi nedeniyle gündem olan uyuz hastalığının soğuk havaların yaşandığı kış döneminde daha da yaygınlaştığı biliniyor. Şiddetli kaşıntılara neden olarak yaşam kalitesini düşüren cilt hastalığıyla ilgili bazı vatandaşlar kendince tedbir alırken, Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, uyuzla ilgili bilgilendirmede bulundu. Özellikle Aralık ayına girilmesiyle kendilerinden kaşıntıya iyi gelen ürün talep eden kişi sayısının artışa geçtiğini söyleyen Özkılıç, kişisel temizliğin önemine ve kıyafetlerin yüksek sıcaklıkta yıkanmasının gerekliliğine dikkat çekti. Uyuz olan vatandaşlara kükürtlü sabun ile ardıç katranlı ürünler kullanmasını tavsiye eden Özkılıç, ayrıca şahtere, kırkkilit ve pıtırcık otunun da kaşıntıyı azaltacağını ifade etti.

"Kişisel bakım ürünlerinin kimseyle paylaşılmaması lazım"

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, kış aylarında havaların soğumasıyla uyuz hastalığının harekete geçtiğini belirtti. Uyuz hastalığının yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürecek kadar kaşıntıya neden olduğuna vurgu yapan Özkılıç, "Uyuz kaşıntısı nedeniyle vatandaşlar hayatlarını idame ettirmekte zorlanır. Hastalığa yakalananların acil olarak kişisel temizliğine dikkat etmesi ve kıyafetlerinin hepsini belli bir sıcaklıkta yıkaması gerekir. Ancak bu noktada şöyle önemli bir detay var, tüm kıyafetleri yıkayıp dolapta 1 tanesini unutursanız ve onu giyerseniz hastalıktan kurtulduysanız bile yeniden başlar. Dolayısıyla bu tarz şeylere çok dikkat edilmeli. Kişisel bakım ürünlerinin de kimseyle paylaşılmaması lazım. Uyuz, umumi tuvaletlerden ve hamamlardan da çok hızlı bir şekilde yayılabilmektedir" dedi.

"Bizlere uyuzla ilgili çok fazla gelip giden muzdarip vatandaş var"

Uyuz hastalığına yakalananlara kükürtlü ve ardıç katranlı sabun, sprey ile şampuan kullanmalarını tavsiye eden Özkılıç, "Bu ürünler uyuzu baskılar. Ayrıca vücuda alacağımız şey ise şahtere, kırkkilit ve pıtırcık otu dediğimiz bu 3 ürün olacak. Bahsettiğim otlar kaşıntıyı ve kaşıntıya sebep olan dürtüyü azaltmak için içilebilir. Bizlere de uyuzla ilgili çok fazla gelip giden muzdarip vatandaş var. Uyuz gözden kaçırılmamalı, görmemezlikten gelinmemeli. Uyuz mikrobunun artmasındaki en büyük sebep, yurt dışından kaçak olarak gelenlerin aşısız olmamaları. Şahsen uyuz vakalarının onlardan dolayı artışa geçtiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış Aylarında Artan Uyuz Hastalığına Dikkat - Son Dakika


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