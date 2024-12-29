Kış Dönemi Motosiklet Güvenliği - Son Dakika
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Kış Dönemi Motosiklet Güvenliği

Kış Dönemi Motosiklet Güvenliği

SkyRiders Motosiklet Kulübü, kış sürüşü güvenliği hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

29.12.2024 13:09
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Eskişehir'de SkyRiders Motosiklet Kulübü yönetim kurulu tarafından düzenlenen toplantıda, motosiklet sürücülerinin kış aylarında dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken SkyRiders Motosiklet Kulübü, geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kış aylarında motosiklet kullanırken nelere dikkat edilmesi ve trafik kazalarının nasıl önüne geçileceği hakkında konuşuldu. Kulüp üyelerine, yağışlı havalarda daha güvenli bir sürüş için ne yapılması gerektiği anlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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