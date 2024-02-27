Kış uykusundan uyanan boz ayılar Sarıkamış ilçesine inerek yiyecek arıyor - Son Dakika
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Yerel

Kış uykusundan uyanan boz ayılar Sarıkamış ilçesine inerek yiyecek arıyor

Kış uykusundan uyanan boz ayılar Sarıkamış ilçesine inerek yiyecek arıyor

Kış uykusundan uyanan boz ayılar Kars'ın Sarıkamış ilçesine inerek yiyecek ararken görüntülendi.

27.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Kış uykusundan uyanan boz ayılar Kars'ın Sarıkamış ilçesine inerek yiyecek ararken görüntülendi.

Kış uykusundan uyanan boz ayılar, beslenebilmek için Sarıkamış ilçe merkezine inerek gece saatlerinde yiyecek aramaya başladı. - KARS

Kaynak: İHA

Sarıkamış, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış uykusundan uyanan boz ayılar Sarıkamış ilçesine inerek yiyecek arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kış uykusundan uyanan boz ayılar Sarıkamış ilçesine inerek yiyecek arıyor - Son Dakika
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