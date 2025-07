Kıtalar Arası Aşk: Koreli Cihan ve Türk Sema Nur\'un Düğünü Of\'ta Gerçekleşti

Trabzon (İHA) – Güney Koreli Müslüman Jihyean (Cihan) ile Trabzon'un Of ilçesinden Sema Nur Yılmaz'ın kıtalar arası aşkı, Of'ta düzenlenen nikah töreniyle evliliğe dönüştü.

Koreli Jo ailesinin Müslüman olan oğlu Cihan, Türkçe öğrenip İslam'ı kabul ettikten sonra Sema Nur ile hayatını birleştirdi. Of Belediyesi tarafından kıyılan nikah, iki farklı kültür ve inancın aynı çatı altında birleştiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Nikaha çok sayıda davetli katılırken, çiftin mutluluğuna protokol üyeleri de eşlik etti.

Törende konuşan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "11 bin kilometrelik mesafeyi aşan bu güzel sevgiye şahitlik etmek bizim için büyük bir mutluluk. Genç çiftimizi tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun nikahını kıydığı törene; AK Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Çelenk Sürmen ve AK Parti Of İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Okutan, çiftin ailesi ve yakınları katıldı. - TRABZON