Kitap Kafe'de Türk Dünyası Köşesi'nin açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kitap Kafe'de Türk Dünyası Köşesi'nin açılacak

17.06.2022 00:58
Kitap Kafe'de Türk Dünyası Köşesi'nin açılacak

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Kitap Kafe'de Türk Dünyası Köşesi'nin açılacağını bildirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Kitap Kafe'de Türk Dünyası Köşesi'nin açılacağını bildirdi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev Kitap Kafeyi ziyaret ederek ülkeleriyle ilgili eserler hediye etti. Ziyarete eşlik eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Kitap Kafe'de üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilere Türk dünyasını tanıtmak için "Türk Dünyası Köşesi" açılacağını belirterek, "Kardeş ülkelerimizden şahsım ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Dilde, fikirde, işte birlik. Birliğimiz daim olsun" dedi. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Yük treninin altında kalarak can veren belediye işçisi toprağa verildi Yük treninin altında kalarak can veren belediye işçisi toprağa verildi En çevreci düğün konvoyu En çevreci düğün konvoyu
Kaynak: İHA

Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kitap Kafe'de Türk Dünyası Köşesi'nin açılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 03:58:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kitap Kafe'de Türk Dünyası Köşesi'nin açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement