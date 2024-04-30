Kitap okutan market Bursa'da çocukları cezbediyor - Son Dakika
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Yerel

Kitap okutan market Bursa'da çocukları cezbediyor

Bursa'da bulunan Talep Market, 'Al Götür, Oku Getir' sloganıyla mahalle sakinlerini kitap okumaya teşvik ediyor. Market sahibi Cemal Çam, müşterisinin tavsiyesiyle başlattığı kitap kampanyasıyla büyük ilgi görüyor. Çocukların okuma alışkanlığı kazanması için çaba sarf eden Çam, marketin önüne mini bir kütüphane yapmayı hedefliyor.

30.04.2024 00:38  Güncelleme: 00:49
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Kitap okutan market

Bursa'da bu markete çocuklar kitap okumak için geliyor

BURSA - Bursa'da "Al Götür, Oku Getir" sloganıyla mahalle sakinlerini kitap okumaya teşvik eden market sahibi takdir topluyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Barış Mahallesi'nin sevilen esnafından Talep Market sahibi Cemal Çam'ın, emekli polis olan müşterisinin tavsiyesiyle başlattığı, mahalle sakinlerini okumaya teşvik eden "Al Götür, Oku Getir" kitap kampanyası büyük ilgi gördü. Müşterisinin "Elimde birçok kitap var. Bunları sana getireyim isteyene ver" diyerek başlayan uygulamayı, "Al Götür, Oku Getir" sloganıyla hayata geçiren Cemal Çam, mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasının önemli olduğunu ifade eden Cemal Çam, " 23 Nisan'da çocuklara bayrak ve kitap dağıtarak başladık. Sonrasında çok ilgi gördü, yeni kitaplar gelmeye başladı. Şimdiki hedefimiz marketin önüne mini bir kütüphane yapmak ve orada kitapları mahalle sakinlerimize sunmak. Özellikle çocukların okuma alışkanlığı kazanması çok önemli. Gösterilen ilgi ve verilen destekten dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Getir, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kitap okutan market Bursa'da çocukları cezbediyor - Son Dakika

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