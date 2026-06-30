Kitap Tercihleri Değişti: Kişisel Gelişim Öne Çıktı

Eskişehirli sahaf Talha Tin, teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber vatandaşların kitap okuma alışkanlıklarının değiştiğini ve kişisel gelişim kitaplarına yöneldiklerini söyledi.

"Kişisel gelişim kitaplarına yöneliyorlar"

Son yıllardaki kitap satışlarında düşüş gözlemlediklerini belirten Tin, teknoloji kullanımının artmasıyla vatandaşların kitap okuma alışkanlıklarını etkilediğini belirtti. Teknoloji bağımlılığından rahatsız olan bazı vatandaşların özellikle kişisel gelişim kitaplarına ilgi gösterdiğini söyleyen Talha Tin, "Toplam kitap satışı düşse bile, tercih edilen kitapların daha çok kişisel gelişim ağırlıklı olduğunu gözlemliyorum, Genellikle teknoloji bağımlılığından rahatsız olan insanlar, hayatlarını düzene sokma girişiminde bulunarak bu tarz kitapları alıyorlar" dedi.

"Sosyal medya kitap tercihlerini etkiliyor"

Kitap tercihleri üzerinde sosyal medyanın etkisi olduğunu gözlemlediğini de söyleyen Tin, "Bizden genelde kitap tavsiyesi istenmiyor, çünkü çoğu insan kitap tavsiyesi ihtiyacını sosyal medyadan gideriyor. Sosyal medyada karşılarına çıkan bir kitabın, o videoyu çeken kişinin hayatını değiştirdiğini öğrenince bundan etkileniyorlar ve gelip o kitabın olup olmadığını soruyorlar" şeklinde konuştu.

Teknoloji bağımlılığının günümüzün önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Tin, bu konuda uzman akademisyenler ve sosyologlar tarafından kaleme alınan eserlerin incelenebileceğini sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR