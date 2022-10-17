Kito Deresi ikinci etap park çalışmaları başladı - Son Dakika
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Kito Deresi ikinci etap park çalışmaları başladı

17.10.2022 12:11
Kito Deresi ikinci etap park çalışmaları başladı

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinin hızla gelişen bölgelerinden olan Yenice ve Osmanlı Mahallesi arasında yer alan Kito Deresi'nde başlatılan ikinci etap park ve çevre düzenlemesi çalışmaları sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinin hızla gelişen bölgelerinden olan Yenice ve Osmanlı Mahallesi arasında yer alan Kito Deresi'nde başlatılan ikinci etap park ve çevre düzenlemesi çalışmaları sevinçle karşılandı.

Mahalle Muhtarı Hamza Göktaş işe birlikte Kito Deresi park ve çevre düzenlemesi projesini yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçen yıl yapımı tamamlanan birinci etap halı sahanın ardından bu yıl ikinci etabı tamamlayacaklarını söyledi. Hem Selçuklu hem de Osmanlı Mahallesine hitap edecek park projesinin ikinci etabının 10.5 dekardan oluşacağı bilgisini veren Kuş, "Başladığımız ikinci etap projemizin açılışını bahar aylarında yapacak ve üçüncü etap park çalışmamızı başlatacağız. 2023 yılı sonuna doğru, üç etap olarak planladığımız parkımızı ve sosyal tesislerimizi halkımıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Mahallelerinde başlayan park çalışmasını büyük sevinçle karşılayan çocuklar, bölgede inceleme yapan Kuş'un etrafında sevinç çemberi oluşturdu. Çocuklarla toplu fotoğraf çektiren Kuş, çocukların talep ettiği çocuk parklarını en kısa sürede hizmete sunacaklarını söyledi. Toplam 22 dekardan oluşacak proje içerisinde, yapımı tamamlanan spor kompleksine ilave olarak kitap otağı, modern kapalı semt pazarı, çocuk oyun dünyası ve sosyal donatılar yer alacağı bildirildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Selçuklu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kito Deresi ikinci etap park çalışmaları başladı - Son Dakika

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