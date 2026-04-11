Kıyı Ege belediyeleri Ayvalık\'ta buluştu

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında toplanan bölge belediye başkanları, Ege kentlerinin geleceğine yönelik dayanışma mesajı verdi.

Kıyı Ege'nin güçlü yerel yönetimleri, bölge kentlerinin sorunlarını ve çözüm projelerini masaya yatırmak üzere Ayvalık'ta bir araya geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde düzenlenen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nda, sürdürülebilir kalkınma vurgusu yapıldı.

Başkan Ahmet Aras başkanlığında önemli kararlar

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bölge belediyelerinin ortak projeleri ve geleceğe yönelik stratejik kararlar ele alındı. Toplantıya; Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli katılım sağladı.

"Rayanışma ile geleceğe taşıyacağız"

Toplantıya ev sahipliği yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, birlik bünyesindeki belediyelerle kurulan güçlü bağın önemine değindi. Ergin, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Kıyı Ege'nin eşsiz kentlerini bir araya getiren bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortak akılla ve dayanışmayla, her bir kentimizi daha yaşanabilir ve her türlü krize karşı daha dirençli bir geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Birlikten doğan bu güç, tüm bölgemizin kalkınması için en büyük rehberimizdir."

Bölgesel iş birliği mesajı

Toplantıda, turizmden çevre yönetimine kadar Kıyı Ege belediyelerini yakından ilgilendiren konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcı belediye başkanları, bölgesel iş birliğinin sadece projeler bazında değil, sosyal ve kültürel dayanışma noktasında da sürdürüleceğini ifade ettiler. - BALIKESİR