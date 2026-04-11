Kıyı Ege belediyeleri Ayvalık'ta buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıyı Ege belediyeleri Ayvalık'ta buluştu

Kıyı Ege belediyeleri Ayvalık\'ta buluştu
11.04.2026 10:25  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Ayvalık'ta gerçekleştirildi. Belediye başkanları, bölgesel iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında dayanışma mesajı verdiler.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında toplanan bölge belediye başkanları, Ege kentlerinin geleceğine yönelik dayanışma mesajı verdi.

Kıyı Ege'nin güçlü yerel yönetimleri, bölge kentlerinin sorunlarını ve çözüm projelerini masaya yatırmak üzere Ayvalık'ta bir araya geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde düzenlenen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nda, sürdürülebilir kalkınma vurgusu yapıldı.

Başkan Ahmet Aras başkanlığında önemli kararlar

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bölge belediyelerinin ortak projeleri ve geleceğe yönelik stratejik kararlar ele alındı. Toplantıya; Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli katılım sağladı.

"Rayanışma ile geleceğe taşıyacağız"

Toplantıya ev sahipliği yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, birlik bünyesindeki belediyelerle kurulan güçlü bağın önemine değindi. Ergin, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Kıyı Ege'nin eşsiz kentlerini bir araya getiren bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortak akılla ve dayanışmayla, her bir kentimizi daha yaşanabilir ve her türlü krize karşı daha dirençli bir geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Birlikten doğan bu güç, tüm bölgemizin kalkınması için en büyük rehberimizdir."

Bölgesel iş birliği mesajı

Toplantıda, turizmden çevre yönetimine kadar Kıyı Ege belediyelerini yakından ilgilendiren konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcı belediye başkanları, bölgesel iş birliğinin sadece projeler bazında değil, sosyal ve kültürel dayanışma noktasında da sürdürüleceğini ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıyı Ege belediyeleri Ayvalık'ta buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:30:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Kıyı Ege belediyeleri Ayvalık'ta buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.