Kıyı Emniyeti, 229 metrelik ALEXIS yük gemisinin kurtarılması için harekete geçti
Kıyı Emniyeti, Ankara'da bulunan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin kurtarılması için çalışmalara başladı. Gemideki mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, geminin kurtarılması için ekipler seferber edildi.
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7.05.2024 07:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kıyı Emniyeti, 229 metrelik ALEXIS yük gemisinin kurtarılması için harekete geçti - Son Dakika
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