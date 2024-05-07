Kıyı Emniyeti, 229 metrelik ALEXIS yük gemisinin kurtarılması için harekete geçti - Son Dakika
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Yerel

Kıyı Emniyeti, 229 metrelik ALEXIS yük gemisinin kurtarılması için harekete geçti

Kıyı Emniyeti, Ankara'da bulunan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin kurtarılması için çalışmalara başladı. Gemideki mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, geminin kurtarılması için ekipler seferber edildi.

07.05.2024 06:51
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Kıyı Emniyeti: "ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin kurtarılması için harekete geçildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Denizcilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıyı Emniyeti, 229 metrelik ALEXIS yük gemisinin kurtarılması için harekete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıyı Emniyeti, 229 metrelik ALEXIS yük gemisinin kurtarılması için harekete geçti - Son Dakika
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