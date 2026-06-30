Kızıl'dan Parti Kararına Tepki - Son Dakika
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Kızıl'dan Parti Kararına Tepki

30.06.2026 19:11
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Nail Kızıl, Muğla İl Başkanlığı'ndan alınmasına rağmen Özgür Özel'e bağlı kalacaklarını açıkladı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından Muğla İl Başkanlığı görevinden alınması ve disipline sevki kararlaştırılan Nail Kızıl, "Bizim seçilmiş bir tane genel başkanımız var; o da Özgür Özel'dir. Onun doğrultusunda sahada, meydanda, köyde, kentte çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kızıl, kararı öğrenmesinin ardından il yöneticileriyle birlikte partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mutlak butlan sürecini tanımadığımızı söylemiştik. Yine tanımıyoruz. Bizim seçilmiş bir tane genel başkanımız var. O da Özgür Özel'dir. Onun doğrultusunda sahada, meydanda, köyde, kentte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Atamayla ilgili gelen isimler vardı. Basına da yansımıştı zaten. Atama da yapmadılar. Bu onların sorunu, biz kendi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atanacak kimseyi de tanımadığımızı buradan belirtmek istiyorum. İl binamızdayız, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için koltuk, makam önemli değil. Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi biz bankta da sandalyede de sokakta da meydanda da çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kızıl'dan Parti Kararına Tepki - Son Dakika

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