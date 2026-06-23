Kızıl Geyik Av Kotası Protesto Edildi - Son Dakika
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Kızıl Geyik Av Kotası Protesto Edildi

23.06.2026 15:39
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Doğa severler, İnegöl'deki kızıl geyik av kotası kararını protesto etti, avın iptalini istedi.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İnegöl Devlet Avlağı'nda bir kızıl geyik için av kotası açılması protesto edildi.

DOĞADER öncülüğünde bir araya gelenler ihalenin iptali için Orman İşletme Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

DOĞADER İnegöl Sorumlusu Barış Kama, burada yaptığı açıklamada, av kararından vazgeçilmesini istediklerini bildirdi.

"Bizler doğaseverler, hayvan hakları koruyucuları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, yani şehrin tüm bileşenleri hep birlikte gerçek turizm projeleri için her zaman destek vermeye hazırız" diyen Kama, geyiklerin Bursa için önemli bir değer olduğunu belirtti. Kama, şöyle devam etti:"

"Ancak öncesinde yetkililerden istediğimiz, bilmedikleri veya unuttukları bu kadim şehrin coğrafyasını, ormanlarını, dağlarını önce bir görsünler. O güzellikleri kendi gözleriyle görsünler ve en önemlisi de şehrin tarihini incelesinler. Belli ki bu akıl tutulması esnasında şehrin tarihini de unutmuşlar. Bizler de bu sebeple ufak bir tarih hatırlatması da yapmak isteriz. Bursa'nın alınmasında önemli role sahip Anadolu erenlerinden Hasan Baba, bilinen adıyla Geyikli Baba, Bursa'nın alınışında geyikleriyle birlikte savaşa katılmış, gazi olmuş, dönemin dervişidir. Geyikli Baba aynı zamanda bir doğal yaşam koruyucusudur. Geyiklerle arkadaş olmuş, onlarla yoldaşlık etmiş ve bölgeyi korumuştur. Eğer bugün Geyikli Baba yaşıyor olsaydı o güzel dağlarından o güzel geyikleriyle birlikte İnegöl'e iner ve o kararı alanların yanında değil, burada bizlerin yanında olurdu. Gerçek torunlar o şahsiyetlerin hayat felsefelerini yaşatanlardır. Geyikli Baba'nın torunları burada, yetkililer nerede?"

"GEREKİRSE AV BEDELİ BİZ ÖDERİZ"

Kama, geyik için biçilen ihale bedelini gerekirse ödeyeceklerini ifade ederek, "Doğa severler ve tüm bileşenler olarak bizlerin bu kararı alanlardan ve yöneticilerden talebi katliam kararının ivedilikle geri çekilmesidir. Eğer çekmiyorlarsa bizler de bu ihaleye gireceğiz. Gerekirse bu güzel canlılar için belirlenen fiyat olan 225 bin lirayı aramızda toplayıp bu güzel canlıyı ve yaban hayatını korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Sivil Toplum, 3. Sayfa, İnegöl, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızıl Geyik Av Kotası Protesto Edildi - Son Dakika

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