Kızılay Ağrı Şubesi Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
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Kızılay Ağrı Şubesi Türkiye İkincisi Oldu

Kızılay Ağrı Şubesi Türkiye İkincisi Oldu

Kızılay Ağrı Şubesi, 2024 il performans sıralamasında Türkiye ikinciliği elde etti.

14.01.2025 23:17
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Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından yapılan performans değerlendirmesinde Kızılay Ağrı Şubesi, 2024 yılı il performans sıralamasında tüm kategorilerde Türkiye ikincisi oldu.

Kızılay Ağrı Şubesi, alınan ayni ve nakdi bağışlar, gayrimenkul bağışları, sosyal yardımlar, hane incelemeleri, gönüllü çalışmaları gibi pek çok kriterde değerlendirilen performans sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, elde edilen başarının Ağrı halkının destekleriyle gerçekleştiğini ifade etti. Tatlı, "Bu başarının asıl mimarı Ağrı halkının kendisidir. Bizler bağışçılarımızın emanetlerini en doğru şekilde ulaştırmak için gece gündüz çalıştık. 2 bin 500 gönüllümüzle her evi bir gönül bahçesi olarak görüp o gönüllere dokunmaya çalıştık. Destek verdiğimiz her ailemiz bizim ailemiz oldu. Onların sıkıntılarını çözmek için elimizden geleni yaptık. 2024 yılında aşevimizden 3 bin 200 kişiye günlük yemek ulaştırarak toplamda 900 bin öğün yemek çıkarttık" dedi.

Yaşlı, engelli ve yetimlere sefertaslarıyla kapılarına kadar yemek ulaştırdıklarını belirten Tatlı, "Bu hizmetlerle birlikte 2024 yılında bağış miktarımız çok iyi bir rakama ulaştı. Ağrı Şubemizin Türkiye sıralamasında ikinci olmasının yanında, Doğubayazıt Şubemiz de ilçe sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Genel Merkezimizin destekleriyle 35 milyon TL'nin üzerinde bir bağış topladık" ifadelerini kullandı.

Gönüllü faaliyetlere de değinen Tatlı, "Gönüllülerimizle çevre temizliği, fidan dikimi, okul boyama, kandil programları ve afet eğitimleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirdik. Ayrıca okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimize kırtasiye ve giyim malzemeleri hediye ettik. Gazze'deki kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyası kapsamında ilimizden yaklaşık 4 milyon TL yardım gönderdik" diye konuştu.

Başarılarının temelinde gönüllülerin özverili çalışmaları ve halkın güveninin yattığını belirten Tatlı, 2025 yılı için de hedeflerini daha da büyüttüklerini sözlerine ekledi. Tatlı, "Bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehirde yaşayanlara karşı bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. İyilik yolculuğumuza destek veren herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay Ağrı Şubesi Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika

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