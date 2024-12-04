Kızılay'dan Dünya Gönüllüler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Kızılay'dan Dünya Gönüllüler Günü Kutlaması

Kızılay\'dan Dünya Gönüllüler Günü Kutlaması

Türk Kızılay, 5 Aralık'ta Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri'ni verecek.

04.12.2024 16:26
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Gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine umut olan Türk Kızılay, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenleyeceği Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri ile iyiliğin gücüne bir kez daha dikkat çekecek.

Türk Kızılay, bir iyilik hareketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 370 bini aşkın gönüllüsüyle büyük bir dayanışma ağına sahip olan Kızılay'da gönüllülerin yüzde 62'sini kadınlar oluşturuyor. Gönüllülerinin çabalarıyla uluslararası alanda da örnek gösterilen Kızılay, IFRC'nin en prestijli ödüllerinden Henry Davison Ödülü'nü kazanan Kızılay Engelsiz gönüllülerinden Gülhan İnce ile iyiliğin sınır tanımadığını tüm dünyaya kanıtladı. Gönüllülüğün toplumsal ve insani önemini vurgulayan Kızılay, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenleyeceği Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri ile iyiliğin gücüne bir kez daha dikkat çekecek.

Kızılay gönüllüleri, doğal afetlerden insani krizlere, toplum sağlığından kan bağışına kadar pek çok alanda özveriyle çalışarak dünyaya iyiliği taşıyor. Gönüllülerin yardım etme, faydalı olma ve iyilik yapma isteğine yönelik projeler geliştiren Kızılay, gönüllülerin bulundukları bölgelerde özel çalışmalar yapmalarını teşvik ederek, yardımseverlik duygusunu güçlendiriyor. Okullarda kurulan Kızılay Kolu Kulüpleri öğrencileri erken yaşta iyilikle buluştururken, Kızılay'ın kadın, genç ve engelsiz gönüllülük yapılanmaları da ihtiyaç duyulan her yerde topluma destek sunuyor.

İyiliğe engel yok

Engelli bireylerin insani yardım çalışmalarına katılımını teşvik eden Kızılay Engelsiz yapılanması, uluslararası platformlarda örnek bir uygulama haline geldi. Bu alandaki çabalarıyla takdir toplayan Kızılay Engelsiz Malatya Başkanı Gülhan İnce, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından verilen prestijli Henry Davison Ödülü'ne layık görüldü. Kahramanmaraş depremlerindeki özverili çalışmalarıyla dikkat çeken İnce, engelli bireylerin sadece yardım alan değil, aynı zamanda yardım eden bireyler olarak topluma kazandırılmasında öncü oldu.

Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahiplerinin yanında

Türkiye'nin en büyük gönüllü ağına sahip olan Kızılay, afetlerden sosyal yardımlara, halk sağlığından kan bağışına kadar 34 farklı alanda destek çalışmaları yürütüyor. Huzurevlerini, hastaneleri, sevgi evlerini ziyaret ederek hediyeler dağıtan gönüllüler, kıyafet ve kırtasiye yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Ayrıca farkındalık oluşturma çalışmalarıyla toplumsal konulara dikkat çeken gönüllüler, kan bağışı kampanyalarında aktif rol alıyor.

Gönüllülerin yüzde 62'si kadın

Kızılay'ın "gonulluol.org" platformunda 370 binden fazla kayıtlı gönüllü üyesi bulunuyor. Dünyadaki Kızılay ve Kızılhaç derneklerine örnek olan bu platform, gönüllülerin uzmanlık alanlarına göre Kızılay projelerine katılmalarını sağlıyor. Bu yıl içinde 25 bin 185 göreve katılan gönüllüler, toplamda 1 milyon 60 bin 164 saat çalışma ile Kızılay'a destek verdi. Platformdaki gönüllülerin yüzde 62'si ise kadınlardan oluşuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Kızılay, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Dünya Gönüllüler Günü Kutlaması - Son Dakika

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