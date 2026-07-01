Kızılay\'dan Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, ülke genelinde azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla Gazipaşa Caddesi'nde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, Kızılay ekipleri bağışçılara süreç hakkında bilgi verirken, uygun şartları taşıyan gönüllüler kan bağışında bulundu. Gün boyunca devam eden etkinlikte, kan bağışının hayati önemine dikkat çekilerek düzenli bağışın birçok hastanın yaşamına umut olduğu vurgulandı.

Gazipaşa Caddesi'nde kurulan mobil kan bağış aracında gerçekleştirilen kampanyanın gün boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın kan bekleyen hastalar için büyük önem taşıdığı ifade edildi. - ZONGULDAK