Kızılay'dan Mutlu Çocuklara Destek - Son Dakika
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Yerel

Kızılay'dan Mutlu Çocuklara Destek

Kızılay\'dan Mutlu Çocuklara Destek

Kızılay Ağrı ekibi, köylerdeki çocuklara eğitim ve eğlenceli etkinlikler düzenleyerek destek oldu.

16.12.2024 14:44
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Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, karla kaplanan köylerde çocukların mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Ağrı il merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Yukarı Pamuktaş köyünü ziyaret eden Kızılay ekibi, çocuklara çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın da katıldığı ziyarette, çocuklara afet bilinçlendirme eğitimi verildi. Tatlı, Kızılay'ın bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi vererek çocukların merak ettiği soruları yanıtladı. Gönüllüler, köy meydanında çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayıp şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Çocuklara hediyeler dağıtan ekip, tiyatro gösterisi ile farkındalık çalışmalarını destekledi. Gösteride, çocuklar yaşlı dede ve nine rollerini üstlenirken, Orhan Tatlı ise "Kızılaycı" olarak çocuklara yemek götürdü. Tiyatro oyunuyla, Kızılay'ın aşevi çalışmaları çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Köydeki çocuklar, Kızılay gönüllülerinin karla kaplı köylerine gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadı. Çocuklar, gönüllülerden bahar mevsiminde tekrar gelme sözü aldı. Gönüllü ekibe teşekkür eden köy çocuklarının mutluluğu, yüzlerinden okunuyordu.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik etkinliklerin süreceğini belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Köy ziyaretlerimiz kış boyunca devam edecek" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kızılay, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Mutlu Çocuklara Destek - Son Dakika

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