Kızılay\'dan Tunceli\'de Trafik Duyarlılığı

Tunceli'de Türk Kızılay ekipleri trafik uygulama noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek, araçlardaki vatandaşlara ikramda bulundu.

Türk Kızılay Tunceli İl Başkanlığı, kent genelinde emniyet birimlerince kurulan trafik kontrol noktalarında görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Uygulama sırasında sürücülerle sohbet eden Kızılay ekipleri, çeşitli ikramlarda bulunarak hem vatandaşlara hem de görev başındaki güvenlik güçlerine destek verdi. Çalışmayla trafikte dikkat ve sabır konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlandı.

"Tek temennimiz herkesin sevdiklerine sağ salim kavuşması"

Türk Kızılay Tunceli İl Başkanı Dr. İlksen Orhan, "Bugün Tunceli Kızılay olarak emniyetin uygulama noktalarında vatandaşlarımızla bir aradayız. Hem görev başındaki güvenlik güçlerimize destek olmak hem de trafikte dikkat ve sabır noktasında farkındalık oluşturmak istiyoruz. Küçük ikramlıklarımızla da vatandaşlarımızın yanındayız. Tek temennimiz herkesin sevdiklerine sağ salim kavuşması" dedi. - TUNCELİ