Kızılay'dan vatandaşlara kan bağış çağrısı - Son Dakika
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Kızılay'dan vatandaşlara kan bağış çağrısı

20.07.2022 13:04
Kızılay'dan vatandaşlara kan bağış çağrısı

Zonguldak'ta Kızılay Kan Merkezi tarafından haftanın iki günü Gazipaşa Caddesinde kurulan kan otobüsü kan bağışçılarını bekliyor.

Zonguldak'ta Kızılay Kan Merkezi tarafından haftanın iki günü Gazipaşa Caddesinde kurulan kan otobüsü kan bağışçılarını bekliyor.

Zonguldak'ta Kızılay Kan Merkezi tarafından haftanın iki günü Gazipaşa Caddesinde kurulan kan otobüsü gönüllü kan bağışçılarını bekliyor. Ekipler yaz aylarında yaşanan kan stoklarındaki düşüş ve hastanelerden gelen kan bağış taleplerine yetişmeye çalışıyor. Vatandaşları 15 dakikalarını ayırarak gönüllü kan bağışına davet eden Kızılay Kan Merkezi Doktoru İbrahim Zayi, "Sağlıklı olan her bireyin kan bağışında bulunması çağrısında bulunuyoruz. Vatandaşlarımız 15 dakikasını ayırarak hem gönüllü kan bağışında bulunacak hem testlerden geçmiş oluyor hem de birinin hayatını kurtarmış oluyor. Yaz döneminde araya girmesiyle kan stoklarındaki düşüş daha da arttı. Buna bir çözüm olarak her sağlıklı bireyin düzeli aralıklarla kan bağışında bulunmasını önemle arz ediyorum' diye konuştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Gazipaşa, Kızılay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan vatandaşlara kan bağış çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılay'dan vatandaşlara kan bağış çağrısı - Son Dakika
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