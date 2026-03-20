Kızılay\'dan Yaşlılara Bayram Ziyareti

Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri, ilçede yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kızılay ekipleri, ziyaretler kapsamında yaşlılara şeker, lokum ve kolonya ikramında bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, "Bayramın paylaşma ve birliktelik ruhunu yaşatmak amacıyla yaşlılarımızı ziyaret ettik. Onların mutluluğu bizim için çok değerli" dedi.

Ziyaret sırasında yaşlılarla sohbet eden ekipler, onların bayramlarını tebrik ederek, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - VAN