Kızılay Diyadin, Hayatları Değiştiriyor

Ağrı Diyadin Kızılay, bağışçılarla birlikte hayatlara dokunuyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kızılay Diyadin Şubesi hayırsever vatandaşların desteğiyle temin ettiği tekerlekli sandalyeyi, yatalak bir yaşlı hastaya teslim etti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Kızılay Diyadin Şubesi, ilçede yardıma muhtaç bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Son olarak bağışçılardan gelen destekle alınan tekerlekli sandalye, evinde yatağa bağımlı yaşayan yaşlı bir vatandaşa ulaştırıldı.

Kızılay yetkilileri, "Bağışçılarımızın desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatına dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Teslim sırasında duygusal anlar yaşanırken, hasta yakını da Kızılay'a ve bağışçılara teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. - AĞRI