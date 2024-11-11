Kızılay Haftası'nda Ağrı'da Yardımlaşma - Son Dakika
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Kızılay Haftası'nda Ağrı'da Yardımlaşma

Kızılay Haftası\'nda Ağrı\'da Yardımlaşma

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri, 10 bin öğrencinin mutluluğu için hediyeler ve sürprizler dağıttı.

11.11.2024 00:31
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Türkiye genelinde her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, Ağrı'da Kızılay gönüllülerinin öğrencilere ulaşarak yardımseverlik ve dayanışma bilincini aşılamasıyla kutlandı.

Ağrı genelinde yapılan etkinliklerde, Kızılay gönüllüleri 98 okulu ziyaret ederek 10 bin 152 öğrenciye ulaştı. Ziyaret ettikleri okullarda öğrenciler için çeşitli hediyeler ve sürprizler hazırlayan gönüllüler, yardımlaşmanın sıcaklığını minik yüreklere taşımayı hedefledi.

Kızılay gönüllüleri, ziyaret ettikleri okullarda çocuklara yaklaşık 1 ton mandalina ikram ederken, hijyen bilincini artırmak amacıyla 2 bin adet diş fırçası ve diş macunu dağıttı. Öğrencileri mutlu etmek için kıyafet, mont, bot, ayakkabı, oyuncak, yaş pasta ve okuma kitapları gibi hediyeler de sundular.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, Kızılay Haftası boyunca yardımlaşma duygusunun öğrencilerle buluşmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Tatlı, "Nesiller değişir, Hilal'e adanmış yürekler değişmez" sloganıyla yeni gönüllülerin aralarına katıldığını ve çocukların mutluluğu ile dolu dolu bir Kızılay Haftası geçirdiklerini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay Haftası'nda Ağrı'da Yardımlaşma - Son Dakika

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