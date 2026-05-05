Kızılay'ın Tarihi Mirası ve Gelecek Vizyonu

05.05.2026 21:14
Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, Kızılay'ın milletle olan tarihsel bağını ve sorumluluklarını vurguladı.

Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Balkan Harbi'nden Çanakkale Cephesi'ne, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar uzanan süreçte Kızılay'ın milletin yanında yer aldığını vurgulayarak, bu mirasın sadece bir tarih değil, aynı zamanda güçlü bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Üniversiteli genç Kızılay gönüllülerinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılayı'nın tarihi mirası ve geleceğe uzanan iyilik vizyonu ele alındı. Etkinlik kapsamında, Kızılay'ın kurucu isimlerinden Kırımlı Aziz Bey'in hayatı anlatılırken, tıp tarihinin önemli şahsiyetlerinden İbn-i Sina üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Kızılay'ın geçmişten günümüze uzanan tarihi yolculuğunu konu alan film gösterimi gerçekleştirildi.

"Bizim bir hikayemiz var"

Programda konuşan Saygılı, Kızılay'ın köklü geçmişine dikkat çekerek, "Bizim bir hikayemiz var ve bu hikayeyi milletimizle birlikte yazdık" dedi. Balkan Harbi'nden Çanakkale Cephesi'ne, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar uzanan süreçte Kızılay'ın milletin yanında yer aldığını vurgulayan Saygılı, bu mirasın sadece bir tarih değil, aynı zamanda güçlü bir sorumluluk olduğuna işaret etti. Saygılı, geçmişte cephe gerisinde hem yaraların sarıldığını hem de ihtiyaç sahiplerine destek olunduğunu belirterek, "Bir yandan kırık buğday çorbaları ikram edilirken, diğer yandan yaralar sarıldı. Bu ruh, bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Birlik olduğumuz sürece geleceği şekillendiririz"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Saygılı, "Biz birlik olduğumuz sürece hem bugünümüzü hem de yarınımızı birlikte şekillendiririz. İyilik adına, güzellik adına atılan her adım, bu ülkenin geleceğini güçlendirir" dedi.

Gençlere özel bir mesaj da veren Saygılı, Anadolu'nun köklü kültürünü "ilmek ilmek dokunan bir kilim" benzetmesiyle anlatarak, gençlerin bu değerleri geleceğe taşıma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. "Sizler, bu toprakların iyilik mirasını büyütecek olan nesilsiniz. Kendi hikayenizi, kendi iyiliğinizle yazmalısınız" sözleriyle gençlere çağrıda bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
