Kızılay mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı - Son Dakika

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Genç Kızılay gönüllüleri ile birlikte davul zurna eşliğinde mahalle mahalle gezip çocukların bayramlarını kutladı.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Genç. Kızılay gönüllüleri ile ilk olarak davul zurna eşliğinde Gülüç Beldesi'nde ki çocuklarla buluştu. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği gezi sırasında mahallelerde ki çocuklar palyaço eşliğinde boyama yapılarak eğlendi. Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız gezi sırasında çocukları hem eğlendirdi hem de kendilerine çikolata ve hediyeler verdi.

Gülüç Beldesi'nin ardından Ereğli sahiline geçen Başkan Yağız ile Genç Kızılay gönülleri çocuklarla buluştu. Genç Kızılay gönüllüleri çocuklarla oyunlar oynayıp, yüzlerine boyama yaptı.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, bu yıl Ramazan ayı boyunca gıda ve ayni yardımların yanı sıra başta özel çocuklar olmak üzere, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik olarak sosyal etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek Ramazan Bayramı'nda da mahalle mahalle gezip çocukların hem bayramlarını kutladıklarını hem de eğlendirdiklerini söyledi. Yağız konuşmasında "Bu yıl Ramazan ayını tam manasıyla dolu dolu geçirdik. Yaptığımız gıda ve nakdi yardımlarımızın yansıra toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştık. Bu anlamda özel çocuklarımızla etkinlikler düzenledik. Gençlerimizle sık sık bir araya gelip Genç Kızılayı büyüttük. Yardıma ihtiyacı olan bazı ailelerimizin tüm eşyalarını temin ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Dolu dolu geçen Ramazan ayının ardından bu günde hem çocuklarımızın bayramını kutlamak hemde onları eğlendirmek istedi. Gülüç Beldesi'nden başlayarak mahalle mahalle gezip çocuklarımızla buluştuk. Çocuklarımız Genç Kızılay gönüllüleri ile davul zurna ve palyaço eşliğinde hem eğlendi hem de boyama yaptılar. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk gerçekten çok güzeldi. Gülüç Belediye Başkanımız Gökhan Demirtaş'ta bir süre bize eşlik etti. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Etkinlikte emeği geçen tüm gençlerimize ve görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal projelerle Kızılayı çok daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile başta çocuklarımız olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ZONGULDAK