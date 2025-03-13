Kızılay, Ramazan'da 3.200 Kişiye Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kızılay, Ramazan'da 3.200 Kişiye Yemek Ulaştırıyor

Kızılay, Ramazan\'da 3.200 Kişiye Yemek Ulaştırıyor

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 3.200 kişiye sıcak yemek sağlıyor.

13.03.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayı boyunca 3 bin 200 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ağrı Valiliği iş birliği ve hayırseverlerin desteğiyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde başlanıp gün boyu hazırlanan yemekler gönüllüler aracılığıyla 600 aile olmak üzere toplamda 3 bin 200 kişiye kapılarına kadar teslim ediliyor. Ağrı Valisi Mustafa Koç da Kızılay'ın yürüttüğü projeyi yerinde inceledi. Vali Koç, bu tür projelerin, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi adına büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca valilik olarak sosyal yardımlaşma vakfı kaynaklarından geçen yıl yaklaşık 5 milyon TL, bu yıl ise 8 milyon TL gibi bir destekle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Koç, "bizler hem sosyal devlet olma gereği hem de kadim kültürümüzün bize yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak ilimizde valilik olarak hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmaya, ihtiyacı olan kim varsa onların yanında yer almaya özen gösterdiğimiz projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki ihtiyacı olan hiçbir vatandaşımız kendisini garip hissetmesin. Hiçbir yaşlımız kendisini yalnız hissetmesin. Hiçbir anne çocuklarının ihtiyacını karşılayamadım ya da onlar aç kalacak diye üzülmesin diye bütün hemşehrilerimizle beraber bu tür projelerimize ağırlık veriyoruz. Bu anlayış ile Ramazan ayında da Kızılay ile iş birliği içerisinde, hem şehrimizdeki hemşehrilerimizle hem de şehir dışındaki hemşehrimizin desteğiyle bu aşevimizden 600 ailemize yaklaşık 4 bin vatandaşımızın evine tek tek kapılarına kadar sıcak yemek ulaştırılıyor. Bizlerde valilik olarak sosyal yardımlaşma vakfı kaynaklarımızdan geçen yıl yaklaşık 5 milyon Türk Lirası bu yıl da 8 milyon Türk Lirası gibi bir destekle bu projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Ben bu projeye destek verem hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her gün bir hemşehrimiz bir veya iki gün bu mutfakta kaynayan kazanların masraflarını karşılıyor. Bunun gibi projelerimizi geliştirerek devam ettirme gayreti içerisindeyiz. Ben herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ağrı Valiliği, Ağrı Valiliği, Mustafa Koç, Kızılay, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay, Ramazan'da 3.200 Kişiye Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’dan kazanacağı ücret belli oldu Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti 2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti
Azerbaycan, Ermenistan’la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı
Binlerce ton Türk yumurtası aldılar Binlerce ton Türk yumurtası aldılar
Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor
Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Bakanlık’tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama Bakanlık'tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama
Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar
SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı İlginç anlar kamerada Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada
Beşiktaş’ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye’den bir stadyum 2. sırada Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
Tanyeli yaşam savaşı veriyor Durumu ağırlaştı Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
Doğuştan fanatik Adını ve soyadını duyan inanamıyor Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

08:04 Üniversitede gizemli olay Rögardan yeşil alev çıktı Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
07:46 Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
07:11 Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
23:54 Yaşayan ’’son kabadayı’’ olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu Yaşayan ''son kabadayı'' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu
23:38 İmamoğlu’ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı
23:29 Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
23:29 Putin, Ukrayna’nın işgal ettiği Kursk’u ilk kez ziyaret etti Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti
23:24 Küçük çocuk, sokak köpeğinin saldırısında ölümden döndü Küçük çocuk, sokak köpeğinin saldırısında ölümden döndü
22:15 Markette mide bulandıran olay Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi Markette mide bulandıran olay! Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi
21:50 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz
20:48 Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katletti, 15 yaşındaki kızının 112 kaydı aileyi ağlattı Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katletti, 15 yaşındaki kızının 112 kaydı aileyi ağlattı
20:29 Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı: En başta ben yanında olacağım Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı: En başta ben yanında olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 15:58:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılay, Ramazan'da 3.200 Kişiye Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.