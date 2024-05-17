Kızılcahamam Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını yürüyüş etkinliği ile kutladı - Son Dakika
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Kızılcahamam Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını yürüyüş etkinliği ile kutladı

Kızılcahamam Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını yürüyüş etkinliği ile kutladı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda düzenlenen yürüyüş etkinliği ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Kızılcahamam Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Kızılcahamam kaymakamı, belediye başkanı ve birçok genç katıldı.

17.05.2024 20:01  Güncelleme: 20:04
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Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını ilçedeki Soğuksu Milli Parkında yürüyüş etkinliği ile kutladı.

Kızılcahamam Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Soğuksu Milli Parkı'nda kutlandı. Gençlik yürüyüşü Kuyunaşı mevkiinde başladı ve fosil ağaçta son buldu. Kızılcahamam kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye başkanı Süleyman Acar ve çok sayıda genç katıldı.

6 kilometrelik yürüyüş parkurunun ardından sanatçı Oğuz Doğanay tarafından eğlence düzenlendi. Program Kızılcahamam Belediyesinin ikramları ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılcahamam Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını yürüyüş etkinliği ile kutladı - Son Dakika

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