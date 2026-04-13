Kızılcahamam'da emekliye çay ücretsiz

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kızılcahamam Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emekliler Lokali'nde çaylar ücretsiz sunuluyor.

Kızılcahamam Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emekliler Lokali'nde emeklilere ücretsiz çay sunulması uygulaması başladı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın öncülüğünde başlatılan uygulama ile emeklilerin hem ekonomik anlamda rahatlatılması hem de sosyal yaşamlarının desteklenmesi hedefleniyor. Gün içerisinde Emekliler Lokali'nde bir araya gelen vatandaşlar, ücretsiz çay ikramı eşliğinde sohbet ederek vakit geçirme imkanı buluyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu belirterek, bu tür projelerin artarak devam edeceğini ifade ettiler.

Emekliler ise sunulan hizmetten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, kendilerine sağlanan bu imkanın hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir katkı sunduğunu belirttiler. - ANKARA