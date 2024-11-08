Kızıldamlar Festivali'nde Kabak Soyma Yarışması - Son Dakika
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Kızıldamlar Festivali'nde Kabak Soyma Yarışması

Kızıldamlar Festivali\'nde Kabak Soyma Yarışması

Bilecik'teki festivalde Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, kabak soyma yarışmasında birinci oldu.

08.11.2024 12:33
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Bilecik'in tarım ve kültür zenginliğini yansıtan Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali'nde düzenlenen Kabak Soyma Yarışması'nda protokol üyeleri yarıştı. İki dakikada içinde 2 kabak dilimi soyan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı birinci oldu ve köyün en büyük kabağını kazandı.

Bilecik Valisi Sayın Şefik Aygöl'ün katılımıyla bu yıl da gerçekleşen festival, özellikle Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve lezzetiyle nam salan kestane kabağı tanıtıldı. 550 dekarlık alanda yaklaşık 850 ton kestane kabağı üretiliyor

Kızıldamlar köyünde yetiştirilen kestane kabağı, üstün kalitesi ve benzersiz tadıyla artık bu köyün simgesi haline gelmiş durumda. Bilecik Merkez'e bağlı Kızıldamlar köyünde toplam 550 dekarlık alanda yaklaşık 850 ton kestane kabağı üretiliyor. İl genelinde ise bin 43 dekarlık alanda yılda ortalama 2 bin 596 ton balkabağı yetiştiriliyor.

"Kestane kabağı benzersiz lezzetiyle Bilecik'in simgelerinden biri haline gelmiştir"

Festivalde konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Kızıldamlar köyümüzde yetiştirilen kestane kabağı, Bilecik'imizin tarımsal zenginliğini gözler önüne seriyor. Bu özel mahsul, hem kaliteli yapısıyla hem de benzersiz lezzetiyle Bilecik'in simgelerinden biri haline gelmiştir. Böylesine değerli bir ürünü halkımıza tanıtmaktan ve üreticilerimizi desteklemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tarım, bizim kültürel mirasımızın ve ekonomik gücümüzün önemli bir parçasıdır. Bu festivale katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dekan Prof. Dr. Bahadır Sayıncı birinci oldu ve köyün en büyük kabağını kazandı

Konuşmaların ardından En İyi Kestane Kabağı Yarışması, Halk Oyunlar gösterisi, Kabak Soyma Yarışmasıyla son buldu. Kabak Soyma Yarışması'nda renkli görüntüler ortaya çıkartı. İki dakikada içinde en çabuk 2 kabak dilimi saymak için Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar yarıştı. Yarışmada 1 dakika içinde 2 dilim kabağın dış kabuğunu soyan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı birinci oldu. Sayıncı'ya köyün en büyük kabağı hediye edilirken, dereceye girenleri Vali Aygöl tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızıldamlar Festivali'nde Kabak Soyma Yarışması - Son Dakika

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