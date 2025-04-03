Kızılin Kanyonları Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Kızılin kanyonlarını Ramazan Bayramı'nda 3 bin kişi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Besni ilçesi sınırlarında bulunan Besni Kızılin kanyonlarına ziyaretçi yoğunluğu oluştu. Kanyonlarda hem piknik yapan hem tekne turuna katılan vatandaşlar, çok katlı mağaraları da görme imkanı buldu.

Bayramdan dolayı 3 bin kişinin kanyonları gezdiğini söyleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, "Üç günlük Ramazan Bayramı boyunca hava muhalefetine rağmen 3 bin kişinin ziyaret ettiği iskelemizde tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde daha güzel bir Kızılin Merinos İskelesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN