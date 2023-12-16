 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kızılkuyruk ve çulluk doğaya salındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılkuyruk ve çulluk doğaya salındı

Erzurum'da cama çarparak yaralanan kızılkuyruk, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından tedavi edildikten sonra doğaya salındı. Aynı şekilde bitkin halde bulunan çulluk da muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kızılkuyruk ve çulluk doğaya salındı
16.12.2023 - 23:17,
Abone Ol

Kızılkuyruk ve çulluk doğaya salındı

ERZURUM - Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesine teslim edilen kızılkuyruk ve çulluk doğaya salındı.

Cama çarparak hafif yaralanan kızılkuyruk, duyarlı vatandaşlar tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubes, ekipleri teslim edildi. Yapılan ilk müdahalesi ve bakımının ardından, kızılkuyruk yeniden özgür doğasına kavuştu. Bu arada Erzurum merkezde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan çullukta muayenesinşn ardından bakım beslemeleri yapılarak doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılkuyruk ve çulluk doğaya salındı - Son Dakika


23:33
Bülent Ersoy, cinsel ilişki sürelerinden dert yandı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy, cinsel ilişki sürelerinden dert yandı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59
İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Son Dakika
23:33 Bülent Ersoy, cinsel ilişki sürelerinden dert yandı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 23:53:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılkuyruk ve çulluk doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement