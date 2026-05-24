Kızkalesi\'nde Kurban Bayramı Keyfi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bazı aileler Mersin'in gözde tatil merkezi Kızkalesi'ne gelerek deniz keyfi yapmaya başladı. Plajlarda yeni yeni hareketlilik yaşanırken bayram sonrasında havaların ısınmasıyla yoğunluğun artması beklendiği bildirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de havalar ara ara yağışlı geçmesine rağmen tatilcileri ağırlamaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte turizm sektöründe hizmet verenler son hazırlıklarını yaptı. 9 günlük bayram tatilinin başladığı bugünlerde ara ara yağışların etkili olduğu Mersin'e, şehir dışından da birçok aile geldi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi başta olmak üzere kentteki tatil mekanlarına gelen ailelerden bazıları gezmeyi bazıları ise denize girmeyi tercih etti. Çocuklar kumsallarda oynayarak vakit geçirirken, gençler ise denizin keyfini çıkardı. Bayram süresince havanın yağışlı olması beklenen kentte, sezonun 1 Haziran itibarıyla tamamen başlamasının beklendiği öğrenildi.

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek Nevşehir'den Mersin'e gelen gençlerden Nurullah Açıkbaş ile Eminhan Koca'da arkadaşlarıyla kumsal ve denizin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Kumsalda kale yaparak vakit geçiren çocuklardan Hikmet Bayram ise okulların tatil olması nedeniyle ailesiyle Kayseri'den Mersin'e geldiklerini ifade etti.

Çocuklarıyla Kayseri'den gelen Erhan Bayram ise, memleketlerine göre Mersin'de havanın sıcak olduğunu anlattı. - MERSİN