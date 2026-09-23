KKTC açıklarında batan gemide ölen Mehmet Bayhan, Mardin Nusaybin\'de defnedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Mehmet Bayhan'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisi, su almaya başladıktan kısa süre sonra Girne açıklarında batmıştı. Gemide yolcu ve mürettebatla birlikte toplam 267 kişinin bulunduğu, kazanın ilk saatlerinde 239 kişinin sağ kurtarıldığı, kayıp kişilerin bulunması için Türkiye ve KKTC ekiplerince arama kurtarma çalışması yürütüldüğü bildirilmişti. Kazanın ardından denizden ve havadan sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 19 Eylül'de ulaşılan cenazenin Nusaybinli Mehmet Bayhan'a (26) ait olduğu tespit edildi. Kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Bayhan'ın cenazesi Mardin'e getirildi. Bayhan'ın cenazesi, Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi'nde ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenle defnedildi.