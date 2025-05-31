Klasik Otomobil Tutkunları Çeşme'de Buluşuyor: 8 OldenFest Tanıtıldı

(İZMİR)- Klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getiren Filoğlu 8 OldenFest'in basın tanıtımı Çeşme'de gerçekleşti. Çeşme Marin Alaçatı Otel'de düzenlenen tanıtım kokteyline yerel yöneticiler, sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Sunuculuğunu televizyon ekranlarından tanınan Şenol İpek'in üstlendiği etkinliğe, organizasyonun ana destekçisi Filoğlu Grup ev sahipliğinde, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fil, Filoğlu Group Genel Müdürü Ayyüce Fil Çömlekçioğlu, festivalin organizatörü Berkem Bozdağ, marinayı temsilen Filoğlu Group adına MarinAlaçatı Marina Müdürü Deniz Şahin, sponsor marka temsilcileri, sektör paydaşları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Berkem Bozdağ, "OldenFest sadece bir festival değil, bir tutkunun kültüre dönüştüğü, insanları ortak bir ruh etrafında birleştiren bir buluşma alanı" ifadelerini kullandı. Bozdağ, aynı zamanda kurucusu olduğu 8 Olden Garage markasının, festivalin çıkış noktasındaki ilhamı taşıdığını belirtti.

Filoğlu Grup adına konuşan MarinAlaçatı Marina Müdürü Deniz Şahin, marinada gerçekleştirilen kapsamlı dönüşüm sürecine değinerek, "OldenFest'in bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu" vurguladı.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal da yaptığı konuşmada, "Alaçatı'nın sadece yaz turizmiyle değil, yıl boyunca devam eden tematik etkinliklerle de cazibesini artırdığını" ifade etti. Ünsal, OldenFest gibi nitelikli organizasyonların bölgenin marka değerine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ise "Çeşme'miz sadece deniz ve doğa ile değil, böyle vizyoner organizasyonlarla da büyüyor. Klasik otomobil ve motosiklet tutkusu, bu festivaller sayesinde bir yaşam kültürüne dönüşüyor. Yerel yönetim olarak bu tür projeleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Festival programı açıklandı

Filoğlu 8 OldenFest, bu yıl 27-28-29 Haziran tarihlerinde Çeşme MarinAlaçatı'da gerçekleştirilecek. Festival boyunca 90'lar popunun sevilen isimleri sahne alacak. Program şöyle:

27 Haziran: Hey! Douglas

28 Haziran: Çelik, Yonca Evcimik, Mansur Ark, DJ Hakan Küfündür

29 Haziran: Doğukan Manço, Deeprise, Jabbar

Ayrıca üç gün boyunca Türkiye'nin önde gelen drift şampiyonları gösteriler sunacak; ziyaretçiler söyleşiler ve marka deneyim alanlarıyla nostalji dolu anlar yaşayacak.