Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi - Son Dakika
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Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi

27.03.2022 17:22
Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu tarafından Adıyaman'da 'Yöreden gönüllere konseri' verildi.

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu tarafından Adıyaman'da 'Yöreden gönüllere konseri' verildi.

Sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosunu Adıyamanlılarla buluşturdu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ev sahipliğinde TPAO Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konser için salonu dolduran sanatseverler, söylenen türküler sonunda Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu Şefi Nurdan Ünal ile ekibini ayakta alkışladı.

Konserin ardından sahneye çıkan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise sanatçılara ve Adıyamanlı bestekar Aziz Çelik'e teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. - ADIYAMAN

Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi
Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi - Son Dakika


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