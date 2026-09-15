Klip çekiminde atın saldırısından son anda kurtulan Yaşar Öksüz ünlendi - Son Dakika
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Klip çekiminde atın saldırısından son anda kurtulan Yaşar Öksüz ünlendi

Klip çekiminde atın saldırısından son anda kurtulan Yaşar Öksüz ünlendi
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Osmaniye'de klip çekimi sırasında atın aniden üzerine geldiği 46 yaşındaki Yaşar Öksüz, son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu. Korku dolu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlenince Öksüz, klip çıkmadan ünlendiğini söyledi.

Osmaniye'de klip çekimi sırasında atın aniden üzerine geldiği 46 yaşındaki Yaşar Öksüz, son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Osmaniye'de bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yaşar Öksüz, düğün ve sıra gecelerinde sürdürdüğü müzik tutkusunu klip çekimiyle taçlandırmak istedi. Yeğeni tarafından yazılan "Yaralı Yüreğim" adlı eseri seslendiren Öksüz, hatıra olması amacıyla Osmaniye'de kamera karşısına geçti. Çekimler sırasında alanda bulunan atın bir anda üzerine doğru geldiğini fark eden Öksüz, hızla kaçarak son anda ezilmekten kurtuldu. Yaşanan korku dolu anların ardından klip çekimlerine devam edildi.

Görüntülerin yönetmen arkadaşının sosyal medya hesabında paylaşıldığını belirterek, "Videonun sosyal medyaya yüklendiğinden haberim yoktu. Şehir dışındaki arkadaşlarım arayıp videoyu gördüklerini söyleyince haberim oldu. O da hoşuma gitti" dedi.

Klip çıkmadan yaşadığım olay beni meşhur etti diyen Yaşar Öksüz, "Mesleğim güvenlik görevlisi. Kamu kurumunda çalışıyorum, 13-14 senedir çalışıyorum. Ayrıca müzisyenlik de yapıyorum ekstra olarak. Yani müzik benim hobim, müziği seviyorum. Yaklaşık 20 senedir yapıyorum bu işi, sıra gecelerinde, düğünlerde yapıyoruz. Bugüne kadar benim bir eserim yok. Benim yeğenim sağ olsun bana bir eser verdi. 'Yaralı Yüreğim' diye bir eser bana hediye etti. Hani sesimin güzel olduğu için bana hediye etmek istedi. Ben de kabul ettim ve okudum. O esnada dedik ki bir şey yapalım, bir klip yapalım diye düşündük. O klibi de Osmaniye'de yaptık. Arkadaşımdan sağ olsun rica ettim, yönetmenimden kabul etti, bizi çekti. O esnada bizi çekerken kameranın çubuğunu değnek zannetti at. O da ürkünce benim üzerime geldi. Ben de o an bir refleksle sağ tarafa kendimi attım. Bu da klip yayınlanmadan olay oldu. Bu da ayrıca hoşuma gitti. Vatandaşların ilgisinden de ben memnun oldum. Arayan herkesten Allah razı olsun. Hiç aramayanlar bile aradılar. Antalya'dan, Diyarbakır'dan, Urfa'dan sağ olsunlar. Ben de memnun kaldım yani, hoşuma gitti. Biliyorsunuz bu hayatta sevmek, sevilmek güzeldir. Benim de hoşuma gitti. Ben dedim yani bir anım olsun. Güzel de oldu yani. Sonu inşallah daha güzel olacak. Klibimiz de yakında çıkacak. Yine sunacağız inşallah" diye konuştu.

"Arkadaşlarım arayınca haberim oldu"

Yönetmenim sağ olsun videoyu sosyal medyaya atmış haberim yoktu arkadaşlarım arayınca haberim oldu diyen Yaşar Öksüz, "Bu klibi çekerken de çektikten sonra sosyal medyaya atınca bu milyonlarca kez izlendi. Yalnız benim haberim yoktu. Arkadaşlar beni arayınca ben o zaman farkına vardım. Bu da ayrıca çok hoşuma gitti. Bir anda ünlendik, şöhrete kavuştuk yani. O da çok hoşuma gitti" dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Güvenlik, Müzik, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Klip çekiminde atın saldırısından son anda kurtulan Yaşar Öksüz ünlendi - Son Dakika

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