KO-MEK, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi ve Uyum eğitimi verdi - Son Dakika
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KO-MEK, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi ve Uyum eğitimi verdi

13.03.2022 09:10
KO-MEK, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi ve Uyum eğitimi verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme ve Uyum eğitimi programı düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme ve Uyum eğitimi programı düzenledi.

KO-MEK, Gölcük Orman İşletmesi personeline ve Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü öğrencilerine Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme ve Uyum eğitimi verdi. Temel işlemlerle tanıtımların yapıldığı eğitimlerde alan hesapları, ölçü birimleri arası dönüşümler gibi teorik eğitimlerden sonra bilgisayar üzerinde ve alanda cihazlarla uygulama yapılarak eğitimler tamamlanıyor.

"Bu eğitimler ekibime çok şey kattı"

Gölcük Orman İşletmesi personelinin ekip olarak katıldığı eğitimde açıklama yapan Nazım Kayadibi, "15 yıldır bu meslekte orman mühendisi olarak görev yapıyorum. Yaptığımız işlerin önemi dolayısıyla teknolojinin de gelişmesiyle Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme eğitimi almak istedik. Biz iş yerinde yaptığımız projelerde burada gördüğümüz uygulamayı kullanıyoruz, kontrolleri düzgün ve eksiksiz yapabilmek için buradayız, işimizin neredeyse yarısından fazlası harita destekli proje çizimiyle ilgili olduğu için bu eğitimler bana ve ekibime çok şey katıyor. Bize bu eğitimi veren KO-MEK'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir diğer kursiyer Esra Tüncer Atalay ise "Bu programı öğrenmedeki amacımız işlerimizin kontrolünü daha iyi yapmak. KO-MEK'i daha önce de biliyordum ekibimizle birlikte bu eğitim sayesinde çok güzel bilgiler öğrendik. İş yerinde yaptığım işten dolayı en çok bu programı ben kullanıyorum. Burada öğrendiklerim uygulamada benim işime çok yarıyor, burada bu eğitimin en iyisini almaktan çok mutluyum" diye konuştu. - KOCAELİ

KO-MEK, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi ve Uyum eğitimi verdi
KO-MEK, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi ve Uyum eğitimi verdi
KO-MEK, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi ve Uyum eğitimi verdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilgisayar, Gölcük, Harita, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KO-MEK, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi ve Uyum eğitimi verdi - Son Dakika


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