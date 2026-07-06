KOBİ'lere Yeşil Geçiş Desteği - Son Dakika
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KOBİ'lere Yeşil Geçiş Desteği

KOBİ\'lere Yeşil Geçiş Desteği
06.07.2026 17:25
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34 KOBİ, 224 Milyon TL destekle çevre dostu üretim modellerine geçiş yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında ORAN Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı'nın değerlendirme süreci tamamlandı. Program kapsamında bölgede başarılı bulunan 34 KOBİ işletmesi, 224 Milyon TL kredi ile desteklenecek.

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta hayata geçirilecek yatırımlar, KOBİ'lerin kaynaklarını daha etkin kullanan, çevresel etkisi düşük ve sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyen iş modellerine geçişini hızlandıracak. Program kapsamında 102 adet makine, ekipman ve altyapı kurulumunun gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kurulacak sistemlerle enerji ve su kullanımındaki kayıplar azaltılacak, hammadde kullanımında verimlilik artacak ve sürdürülebilir üretim uygulamaları işletmelerin faaliyetlerine daha güçlü şekilde yerleşecek. Bu yatırımlar, KOBİ'lerin enerji ve kaynak maliyetlerini daha etkin yönetmesine katkı sunarken üretim kapasitesi ile katma değerini de artıracak. Böylece yeşil dönüşüm, işletmeler için çevresel sorumluluğun yanında kalıcı bir gelişim alanına dönüşecek.

Döngüsel ekonomi üretim süreçlerine yerleşiyor

Atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanım imkanlarının genişletilmesi ve malzemelerin ekonomik döngüde daha uzun süre değerlendirilmesiyle döngüsel ekonomi uygulamaları yaygınlaşacak. İklim değişikliğinin etkilerine karşı işletmelerin dayanıklılığını artıran projelerle kirliliğin önlenmesine, su kaynaklarının korunmasına ve ekosistemler üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlanacak. Çevresel faydayı işletmelerin günlük işleyişine taşıyan bu yaklaşım, bölge genelinde daha güçlü bir yeşil dönüşüm altyapısı oluşturacak.

Sosyal kapsayıcılık istihdamla güçlenecek

Desteklenen projeler kapsamında 115 kadın ve gencin istihdam edilmesi hedefleniyor. Yeni iş imkanlarıyla birlikte bu grupların yeşil ekonominin sunduğu alanlara katılımı güçlenecek. Program, çevresel kazanımı ekonomik gelişme ve sosyal kapsayıcılıkla bir araya getirerek TR72 Bölgesi'nde daha dayanıklı, daha verimli ve daha kapsayıcı bir kalkınma zemini oluşturacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KOBİ'lere Yeşil Geçiş Desteği - Son Dakika

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