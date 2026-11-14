KOBİTEM, Giresun ve Bulancak belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tarafından belediye personeline yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi tarafından Giresun Belediyesi ve Bulancak Belediyesi personeline yönelik iki günlük eğitim programı düzenlendi. Programa, itfaiye personelinin yanı sıra belediyelerin farklı birimlerinde görev yapan çalışanlar katıldı. Eğitimlerde, yüksekte çalışma sırasında karşılaşılabilecek riskler, alınması gereken güvenlik önlemleri ve kurtarma yöntemleri ele alındı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerçekleştirilen programda, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim de verildi.

Güvenlik ekipmanlarının kullanımı uygulamalı anlatıldı

Eğitimlerde, yasal mevzuat ve risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, çalışma alanlarının sınırlandırılması ve düşmeyi durdurma sistemleri hakkında bilgi verildi. Dikey ve yatay yaşam hatları ile yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Kurtarma yöntemleri ele alındı

Program kapsamında, yüksekte çalışma sırasında yaşanabilecek mahsur kalma durumlarına yönelik kurtarma yöntemleri de anlatıldı. Eğitimlerle, belediye personelinin güvenli çalışma ve acil durumlara müdahale konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.