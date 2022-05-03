Kocaeli 34. kez bayramlaştı - Son Dakika
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Kocaeli 34. kez bayramlaştı

03.05.2022 00:58
Kocaeli 34. kez bayramlaştı

Kocaeli protokolü ve vatandaşlar, 34. Kocaeli Kent Bayramlaşması'nda bir araya geldi.

Kocaeli protokolü ve vatandaşlar, 34. Kocaeli Kent Bayramlaşması'nda bir araya geldi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği 'Kent Bayramlaşması' Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 34'üncüsü gerçekleştirilen bayramlaşmaya AK Parti Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Vali Seddar Yavuz, EDOK Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gazi ve vatandaşlar katıldı.

"Bereketin sırrı paylaşmaktan geçer"

Bereketin sırrının Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, "Uzun süredir gündemimizi meşgul eden pandeminin, etkilerinin azaldığı bugün de Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin göstergesi olan kent bayramlaşmasında bir aradayız. Kıymetli halkımız bir arada görmek, gücümüze güç katmaktadır. İnsanların bütünleştiği, kentlerin kardeşlik iklimine karıştığı özel günlerdir bayramlar. Yıllarıdır olduğu gibi bugün de 34. kez sizlerle beraber olmak bizler için mutluluk verici. Hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz, hepimiz birlikte Kocaeli'yiz. Bereketin sırrı paylaşmaktan geçer. Kutuplaşmanın olmadığı şehirlerde ve ülkelerde 365 gün bayramdır" dedi.

"Ağzımızın tadı hiç kaçmasın"

Ağız tadının bozulmamasını dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bayramlaşmaya ulaştıran Allah'a hamdolsun, çok özlemişiz bir araya gelmeyi. Bundan sonraki günlerde İnşallah her gün hep bir arada dostlarımızla, sevdiklerimizle ailemizle birlikte nice bayramlar görürüz. Sağlık, sıhhat afiyetler diliyorum. Dirliğimiz birliğimiz bozulmasın. Ağzımızın tadı hiç kaçmasın. Allah hepimizi o bayramlara ulaştırsın. Allah zalimlere fırsat vermesin. Hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum, hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

"Savaşların son bulması iyiliklerin artması en büyük dileğimiz"

Dünyadaki savaşların son bulmasının ve iyiliklerin artmasının en büyük dilekleri olduğunu söyleyen Kocali Valisi Seddar Yavuz, "Rahmet bereket ve mağfiret ayı olan yardımlaşma ve dayanışmanın olduğu mübarek bir ayı idrak ettik. Dünyadaki savaşların son bulması iyiliklerin artması en büyük dileğimiz. Dünyada belki çok az dönem olmuştur ki bu kadar acımasız bu kadar vahşetin yaşandığı süslü kelimelerin arkasında saklanılmıştır. Milyonlarca insan evlerinden edilmiş binlerce insan katledilmiş. Bu ortamda bayramlarımızı kutlamak, birbirimize sarılmak çok önemli. Kocaeli Valiliği olarak ramazan ayı içerisine 53 bin hanemize ulaştık" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocaeli 34. kez bayramlaştı - Son Dakika


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