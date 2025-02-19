Kocaeli Belediyesi, 33 İşçiye Yüksek Gerilim Eğitimi Verdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KO-MEK aracılığıyla 33 fabrika işçisine tehlikeli ve yüksek gerilim sistemlerinde korunma eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KO-MEK aracılığıyla Kartepe'de bulunan bir fabrikanın 33 işçisine tehlikeli ve yüksek gerilim sistemlerinde korunma eğitimi verdi. Fiziki donanımın son derece iyi olduğu eğitim merkezinde birçok sistemi yakından inceleyen fabrika çalışanları, eğitimlerin sonunda iş kazalarına karşı bilinçli hale gelerek muhtemel iş kazaları riskini de azaltmış oldu.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte eğitim alan üretim ekip lideri Adem Aktaş, "Tehlikeli ve yüksek tehlikeli işlerde çalışabilmek için burada eğitim alıyoruz. Kendi iş yerimizde böyle bir sistem olmadığı için ekibimle beraber altyapıyı oluşturabilmek amacıyla burada eğitim almayı istedik. Bizim çalışmalarımız genellikle altyapı ve pil üzerine oluyor. Çalıştığımız firmanın KO-MEK'ten istediği destek ile burada genel kapsamlı bir eğitim almaya başladık" dedi.

Fabrika işçisi Emirhan Sarıyer ise "Buradaki eğitimler teknik ve donanımlarıyla çok yeterli. Aldığım eğitimlerle bilgilerime bilgi ekledim. KO-MEK'ten tamamen ücretsiz aldığımız eğitimlerle iş kazaları konusunda bilinçlendik. Gençler özellikle istihdam alanında ücretsiz eğitim alabilir" diye konuştu. - KOCAELİ