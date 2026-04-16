Başkan Büyükakın: "İçimiz kan ağlıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki iki okulda yaşanan silahlı saldırı olaylarıyla ilgili üzüntüsünü paylaşarak, "İçimiz kan ağlıyor. Ruhumuz derinden sarsıldı" dedi.

KO-MEK Darıca İlçe Yıl Sonu Sergisi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, eğitim kurumlarını hedef alan şiddet olaylarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Büyükakın, "Hepimizi derinden sarsan iki olay yaşadık. Bu nedenle içimiz kan ağlıyor. Bu olaylar ruhumuzu derinden sarsıyor. Vefat eden tüm yavrularımıza ve çocuklarına bir şey olmasın diye kendini siper eden Ayla öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan evlatlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi. - KOCAELİ