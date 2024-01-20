Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Geldi

Esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnsan kaynağımızı geliştireceğiz. Bu memleket, daha iyi yazılımcılar, daha iyi doktorlar yetiştirecek. Başta savunma sanayi olmak üzere diğer sanayi alanlarına yayılan ekonomi oluşturacağız. Ekonomimiz ne kadar büyürse esnafımızda o kadar güçlenmiş olacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyesinin düzenlediği Esnaf ve Sanatkar Buluşmaları'nın 9'uncusu Gölcük ilçesinde gerçekleşti. Değirmendere Antikköfte'de gerçekleşen buluşmaya Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odalar Birlik Başkanı Kadir Durmuş ve çok sayıda davetli katıldı. İlçelerdeki meselelerle ilgili esnafın gözlemlerini dinleyebilmek adına bu buluşmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Belediye başkanları aynı zamanda ülkenin gittiği yönle, şehre düşen kısımlarda ilgili değerlendirmeyi yapar. Yeni yüzyılda Türkiye'nin gittiği yerle ilgili hepimizin bir kanaatinin olması gerekiyor. Bu bütün gündelik siyasi tartışmaların ötesinde bir mesele. İnsan kaynağımızı geliştireceğiz. Bu memleket, daha iyi yazılımcılar, daha iyi doktorlar yetiştirecek. Başta savunma sanayi olmak üzere diğer sanayi alanlarına yayılan ekonomi oluşturacağız. Ekonomimiz ne kadar büyürse esnafımızda o kadar güçlenmiş olacak" diye konuştu.

"Eğitim sistemini desteklememiz lazım"

Türkiye yüzyılında şehirlere karşılık gelen roller olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Yeni yüzyılın şehirlerinin de bu ideale uygun şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Bu şehirde artık geçmiş döneme dönük üretimler yapmak yerine yüksek teknoloji üreten, katma değeri yüksek ürünler üreten fabrikaların ortaya çıkması gerekiyor. Dolasıyla yöneticilerin yüksek teknolojik üretim yapan fabrikaların bu şehre gelmesini teşvik etmesi gerekiyor. Oradan katma değer yükselsin ki bu ülke büyümeye devam etsin. Aynı zamanda bizim onların alt yapılarını sağlamamız, hazır etmemiz gerekiyor. İnsan kaynağı yetişmesi lazım. Yeni nesillerin o şartlara uygun yetişebilmesi için eğitim sistemini desteklememiz, onların hayatını kolaylaştırmamız lazım" şeklinde konuştu.

"7 ayrı noktada kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor"

Başkan Büyükakın, Gölcük 1999 depremini hatırlatarak, "Önümüzdeki dönem bizim birinci önceliğimiz bu şehri depreme hazırlamak olması lazım. Çünkü deprem yıkım getirdiğinde ortaya çıkan hasar, o hasarı telafi etmek istediğimiz bedelle kıyaslanamıyor. Bizim bu yıkımdan önce tedbir almalıyız. Şu an şehrin biri Gölcük olmak üzere 7 ayrı noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden akademik hocalarla birlikte çalışma grupları oluşturduk. Bu şehirdeki taramaları yaptık. Bütün taramayı bitirdik. Boş durmadık. Bu şehir için çalışma sözünü verdik, emaneti üstlendik. Çalışmaya da devam ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ