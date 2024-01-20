 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek ekonomi ve insan kaynağının geliştirilmesi konusunda konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Geldi
20.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:35
Abone Ol

Esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnsan kaynağımızı geliştireceğiz. Bu memleket, daha iyi yazılımcılar, daha iyi doktorlar yetiştirecek. Başta savunma sanayi olmak üzere diğer sanayi alanlarına yayılan ekonomi oluşturacağız. Ekonomimiz ne kadar büyürse esnafımızda o kadar güçlenmiş olacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyesinin düzenlediği Esnaf ve Sanatkar Buluşmaları'nın 9'uncusu Gölcük ilçesinde gerçekleşti. Değirmendere Antikköfte'de gerçekleşen buluşmaya Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odalar Birlik Başkanı Kadir Durmuş ve çok sayıda davetli katıldı. İlçelerdeki meselelerle ilgili esnafın gözlemlerini dinleyebilmek adına bu buluşmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Belediye başkanları aynı zamanda ülkenin gittiği yönle, şehre düşen kısımlarda ilgili değerlendirmeyi yapar. Yeni yüzyılda Türkiye'nin gittiği yerle ilgili hepimizin bir kanaatinin olması gerekiyor. Bu bütün gündelik siyasi tartışmaların ötesinde bir mesele. İnsan kaynağımızı geliştireceğiz. Bu memleket, daha iyi yazılımcılar, daha iyi doktorlar yetiştirecek. Başta savunma sanayi olmak üzere diğer sanayi alanlarına yayılan ekonomi oluşturacağız. Ekonomimiz ne kadar büyürse esnafımızda o kadar güçlenmiş olacak" diye konuştu.

"Eğitim sistemini desteklememiz lazım"

Türkiye yüzyılında şehirlere karşılık gelen roller olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Yeni yüzyılın şehirlerinin de bu ideale uygun şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Bu şehirde artık geçmiş döneme dönük üretimler yapmak yerine yüksek teknoloji üreten, katma değeri yüksek ürünler üreten fabrikaların ortaya çıkması gerekiyor. Dolasıyla yöneticilerin yüksek teknolojik üretim yapan fabrikaların bu şehre gelmesini teşvik etmesi gerekiyor. Oradan katma değer yükselsin ki bu ülke büyümeye devam etsin. Aynı zamanda bizim onların alt yapılarını sağlamamız, hazır etmemiz gerekiyor. İnsan kaynağı yetişmesi lazım. Yeni nesillerin o şartlara uygun yetişebilmesi için eğitim sistemini desteklememiz, onların hayatını kolaylaştırmamız lazım" şeklinde konuştu.

"7 ayrı noktada kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor"

Başkan Büyükakın, Gölcük 1999 depremini hatırlatarak, "Önümüzdeki dönem bizim birinci önceliğimiz bu şehri depreme hazırlamak olması lazım. Çünkü deprem yıkım getirdiğinde ortaya çıkan hasar, o hasarı telafi etmek istediğimiz bedelle kıyaslanamıyor. Bizim bu yıkımdan önce tedbir almalıyız. Şu an şehrin biri Gölcük olmak üzere 7 ayrı noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden akademik hocalarla birlikte çalışma grupları oluşturduk. Bu şehirdeki taramaları yaptık. Bütün taramayı bitirdik. Boş durmadık. Bu şehir için çalışma sözünü verdik, emaneti üstlendik. Çalışmaya da devam ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Ekonomi, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:59:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement