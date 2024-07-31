Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Yaz Kampı Düzenledi

Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencileri ve ailelerini yaz kampında buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yürütürken, bir yandan da bireylerin ve ailelerin motivasyonlarını sağlamayı amaçlıyor. Büyükşehir, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler ile ailelerinden oluşan yaklaşık 200 kişiye yönelik kamp düzenledi. Kampta öğrenciler aileleriyle birlikte gündüzleri parkurlarda yürüyüş yaparken, öğlen saatlerinde ise havuz ve hamamda vakit geçirdi. Akşam programlarında da özel bireylerinde çok sevdiği canlı müzik ile eğlenceli anlar yaşandı.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırarak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen kampta eğlenceli sosyal faaliyetlerin yanı sıra eğitim faaliyetlerinde de bulunuldu. Ayrıca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konulu eğitim verildi. Kamp süresince eğitim ve eğlenceli aktiviteler ile özel bireyler ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı. Büyükşehir diyetisyeni tarafından engel gruplarının sağlık alanında karşılaştığı problemler ve problemlerin çözüm önerileri hakkında bilgiler verildi. Bedensel, görme, işitme, zihinsel, down sendromu, otizm, ruhsal engel gruplarına yönelik gerçekleşen eğitimde bireylerin beslenmesinde ailelerin önemi üzerinde duruldu. - KOCAELİ